Nach Reitunfall: Kronprinzessin Amalia zurück auf der royalen Bühne

Gerade erst hat sie eine schwere Verletzung hinter sich, doch Kronprinzessin Amalia (21) zeigt, wie viel Kraft und Pflichtbewusstsein in ihr steckt. Nach einem folgenschweren Reitunfall, nach dem die älteste Tochter von König Willem–Alexander (58) und Königin Máxima (54) so schwer stürzte, dass eine Operation noch am selben Tag nötig wurde, kehrte sie jetzt überraschend schnell zurück in die Öffentlichkeit. Am Mittwoch stand die niederländische Thronfolgerin bereits wieder an der Seite ihres Vaters bei einem offiziellen Termin in Amersfoort.