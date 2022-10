Nach Restaurant-Hausverbot: James Corden «hat nichts falsch gemacht»

James Corden (44) hat sich erstmals zu seinem streitbaren Verhalten gegenüber dem Personal in einem Restaurant geäussert. Corden stand die letzten Tage in der Kritik, nachdem der Besitzer des Restaurants «Balthazar» in New York ihn auf Social Media nach zwei Vorfällen als «unverschämtesten Kunden seit das Restaurant vor 25 Jahren geöffnet hat», bezeichnet hatte.