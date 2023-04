Nach «Rust»-Tragödie: Jake Busey soll in Western mitspielen

Was war am «Rust»-Set passiert?

Während einer Probe bei den Dreharbeiten in New Mexico war die Kamerafrau Halyna Hutchins von einer Kugel aus einer Schusswaffe getroffen worden und an ihren Verletzungen verstorben. Auch Souza wurde verletzt. Baldwin hatte sich damals auf eine Szene vorbereitet, als er die Waffe in Richtung der Kamerafrau gehalten hatte und sich ein Schuss löste. Der 65-Jährige wies die Schuld an dem Vorfall von sich und beteuerte, den Abzug nicht betätigt zu haben.