Nach Scarlett Johansson: Nächster Marvel-Star für «The Batman 2»?

Scarlett Johansson (41) soll bereits für «The Batman 2» unterschrieben haben. Nun steht ein nächster Marvel–Star vor dem Wechsel zu Comic–Konkurrent DC. Sebastian Stan (43) ist laut dem Branchenmagazin «Deadline» im Gespräch für eine Rolle in dem Sequel des Superheldenhits von 2022. Welche Figur Stan an der Seite von Batman Robert Pattinson (39) spielen soll, steht noch nicht fest.
«The Batman Part II» soll im Oktober 2027 in die Kinos kommen. Ursprünglich war jedoch bereits ein Start im Herbst 2025 angepeilt. Die Dreharbeiten sollen nun aber Anfang 2026 beginnen. Bereits nach dem Erfolg des ersten Teils im Frühjahr 2022 wurde eine Fortsetzung angekündigt.
Sebastian Stan: Mehr als nur Marvels Winter Soldier
Sebastian Stan debütierte 2011 im Marvel Cinematic Universe. In «Captain America: The First Avenger» verkörperte er erstmals Bucky Barnes alias Winter Soldier. Diese Rolle spielte Stan in etlichen weiteren Marvel–Filmen, zuletzt 2025 in «Captain America: Brave New World» und «Thunderbolts*».
Sebastian Stan hat sich nicht nur in Superheldenspektakeln einen Namen gemacht. Der gebürtige Rumäne gewann 2024 bei der Berlinale den silbernen Bären als bester Hauptdarsteller in «A Different Man». 2025 war Stan für seine Darstellung des jungen Donald Trump (79) in «The Apprentice» erstmals für einen Oscar nominiert. Zu seinen weiteren Filmen zählt der Netflix–Thriller «The Devil All the Time», in dem Stan an der Seite von Robert Pattinson auftrat.
Neben Robert Pattinson als Titelheld sollen in «The Batman Part II» weitere Darsteller aus Teil eins zurückkehren, zum Beispiel Andy Serkis als Butler Alfred und Jeffrey Wright als Polizeichef Jim Gordon. Colin Farrell, dessen Performance als Pinguin eine eigene Serie nach sich zog, soll ebenfalls wieder dabei sein.
Barry Keoghan (33) wurde am Ende von «The Batman» als Joker eingeführt, er könnte in der Fortsetzung mehr Bildschirmzeit bekommen.