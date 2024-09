Nach Schlaganfall: Brian May geniesst Cricketspiel

Zu viel Aufregung wären nach seinem «kleinen gesundheitlichen Schluckauf» auch nicht gut für Brian May gewesen. In dem Video auf Instagram, in dem er über seinen Schlaganfall sprach, erklärte er, sich aktuell sehr schonen zu müssen. «Ich tue, was man mir sagt, nämlich im Grunde nichts, ich habe Hausarrest. Ich darf nicht ausgehen, nicht Auto fahren, nicht in ein Flugzeug steigen, ich darf meinen Puls nicht zu sehr in die Höhe treiben. Aber mir geht es gut», so May. Fürs Cricket machte er nun offenbar eine Ausnahme.