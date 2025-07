Nach Schlaganfall: Katy Karrenbauer hat 20 Kilogramm zugenommen

Im Gespräch mit der Content–Creatorin Julia Rauch offenbarte der «Hinter Gittern»–Star, dass er 20 Kilogramm zugenommen hat. «Ich trage im Moment einfach viel Sackartiges, weil ich mich gerade nicht so wohl in meiner Haut fühle», erklärte Karrenbauer zudem. Aktuell greift sie deshalb lieber zu legerer Kleidung und grösseren Grössen. Ihre Einstellung zur Mode bleibt dabei dennoch gelassen: «Erlaubt ist, was gefällt.»