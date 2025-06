Nach Schlussplädoyers: Wie geht es im Harvey-Weinstein-Prozess weiter?

Weinstein wurde auch in Kalifornien der Prozess gemacht

Harvey Weinstein würde wahrscheinlich den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen, wenn die Geschworenen ihn in einem der Anklagepunkte schuldig sprechen. Der erneute Prozess in New York war angesetzt worden, nachdem ein Gericht Weinsteins Verurteilung zu 23 Jahren Haft aus dem Jahr 2020 wegen Verfahrensfehlern aufgehoben hatte. Weinstein sitzt in New York dennoch in Haft, weil er in Kalifornien in einem weiteren Prozess zu 16 Jahren Haft verurteilt wurde. Das Urteil will er anfechten lassen.