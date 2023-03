In dem Post fügte der 52-Jährige hinzu: «Jetzt ist die Zeit für meinen Körper, sich auszuruhen und sich von meinem Willen zu erholen.» Seit seinem Unfall am Neujahrstag hatte der Schauspieler regelmässig Updates zu seinem Gesundheitszustand und seiner Genesung in den sozialen Medien geteilt. Im Februar zeigte er sich beispielsweise in einer Instagram-Story bereits mit Geräten, die an seiner Wade und seinem Oberschenkel angebracht waren, um die Muskeln zu stimulieren.