Nach schwerem Reitunfall: So geht es der Tochter von Mark Wahlberg

Um vier Uhr morgens geht es in den Stall

Der Vater zeigt sich beeindruckt von der Disziplin seiner Tochter. «Sie steht um vier Uhr morgens auf, geht sieben Tage die Woche in den Stall, macht alles für die Pferde, ihr Training und alles», erzählt er. Am 3. November offenbarte Grace auf Instagram ihre Verletzung. Ein Foto zeigt sie im Krankenhausbett mit einer Armschlinge. Vater Mark kommentierte mit betenden und weinenden Emojis. Welche Verletzung Grace genau erlitt, bleibt unklar. Auch Mutter Rhea Durham (47) schrieb unter den Beitrag ihrer Tochter und unterstützte dabei die bereits geäusserten Comeback–Pläne: «Kein Zweifel, Kind».