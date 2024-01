Nach sechs Jahren: Justin Timberlake stellt neuen Song vor

Single zum ersten Mal vorgestellt

Am Freitagabend präsentierte er das Lied erstmals in voller Länge bei einem kostenlosen Konzert im Orpheum Theatre in seiner Heimatstadt Memphis, Tennessee. Auf YouTube und in den sozialen Medien gab er zudem einen Vorgeschmack mit einem Teaser und den ersten Zeilen: «Wenn ich eifersüchtig werde, kann ich nicht anders / Ich will jedes bisschen von dir, ich schätze, ich bin egoistisch.» Der Song soll laut «Page Six» am 25. Januar veröffentlicht werden.