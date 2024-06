Nach seiner Festnahme: Anwalt von Justin Timberlake gibt Erklärung ab

Der Vorwurf ist laut Gerichtsakten, dass Justin Timberlake am Dienstag, dem 18. Juni, um 0:37 Uhr in Sag Harbor, New York, verhaftet wurde, weil er betrunken am Strassenverkehr teilgenommen hat. Der ehemalige Boyband–Star wurde von lokalen Verkehrspolizisten angehalten, weil er demnach in seinem BMW ein Stoppschild übersehen hat und die Spur nicht halten konnte. Timberlake sagte aus, er habe nur «einen Martini» im American Hotel in den Hamptons getrunken, während eines Treffens mit Freunden.