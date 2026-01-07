Nach sieben Ehejahren: Amy Schumer hat die Scheidung eingereicht

Schumer gab Mitte Dezember 2025 bekannt, dass sie und Fischer sich getrennt haben. Die Trennung sei freundschaftlich und sie respektieren einander: «Chris und ich haben die schwierige Entscheidung getroffen, unsere Ehe nach sieben Jahren zu beenden», schrieb die 44–Jährige. «Wir lieben einander sehr und werden uns weiterhin darauf konzentrieren, unseren Sohn zu erziehen. (...) Familie für immer.»