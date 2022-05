Nach sieben Jahren Ehe: Candice King reicht Scheidung ein

Der «Vampire Diaries»-Star Candice King (35) hat nach sieben Jahren Ehe mit Joe King (42) angeblich die Scheidung eingereicht. Das berichtet «Us Weekly». Laut den demnach vorliegenden Gerichtdokumenten vom 28. April sollen «unüberbrückbare Differenzen» der Grund sein. In den Papieren steht dem Bericht zufolge auch etwas über den Wohnort der beiden. Nach einer angeblichen Trennung im Januar soll die Schauspielerin nach Nashville gezogen sein. Der Musiker hingegen blieb demnach in Brentwood in Tennessee. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter, die 2016 und 2020 zur Welt kamen.