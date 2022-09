Theresia Fischer polarisierte 2019 bei «Germany's next Topmodel» mit ihrem Kuscheltier, Murmeltier Herbert, und ihrer symbolischen Live-Hochzeit mit ihrem 28 Jahre älteren Mann im Finale der Show im Mai. Die grosse Hochzeit folgte im Juni 2019. Anschliessend blieb sie dem Fernsehen treu: Sie nahm an «Promi Big Brother» teil und an Shows wie «Die Festspiele der Reality Stars» oder «Pokerface - nicht lachen». Im Mai war sie in dem Sat.1-Reality-Format «Club der guten Laune» zu sehen.