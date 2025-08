Nach Skandal: Fat Comedy muss in Ordnungshaft, Pocher feiert in Wacken

Laut Medienberichten entschuldigte sich Fat Comedy vor Gericht bei Oliver Pocher, der als Zeuge und Nebenkläger erschien, in einer von seinem Verteidiger vorgelesenen Erklärung. Er bereue den Angriff, der ein «riesengrosser Fehler» gewesen sei. Auch bereue er das Video der Tat, das ein Freund für ihn angefertigt habe, und anschliessende Social–Media–Posts zur Tat. Pochers Anwalt merkte an, der Angriff sei keineswegs spontan gewesen und der Comedian sei aufgrund der «demütigenden Zurschaustellung» der Ohrfeige in den sozialen Medien in doppelter Hinsicht zum Opfer geworden.