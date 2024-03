Nach Skandal um Kate: Patientendaten von Charles wohl nicht betroffen

Da auch König Charles III. (75) im Januar in derselben Privatklinik wegen seiner Prostata behandelt worden war, entstand zwischenzeitlich die Sorge, dass auch die privaten medizinischen Daten des an Krebs erkrankten Monarchen kompromittiert sein könnten. Doch dem ist offenbar nicht so, wie «The Mirror» am Abend des 20. März meldete.