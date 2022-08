Nach Smudos Sturz: Die Fantastischen Vier müssen Konzert absagen

Die Fantastischen Vier sind am Freitagabend (26. August) auf der Hofgartenwiese vor der Universität in Bonn aufgetreten. Bei der Zugabe passierte es: Smudo (54) verletzte sich bei einem Sprung. Das Konzert ihrer «30 Jahre für immer live»-Tour musste daraufhin abgebrochen werden. Nun gibt die deutsche Hip-Hop-Gruppe via Instagram ein Update, wie es um den Musiker steht.