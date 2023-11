Nach Snoop Dogg: Auch Meek Mill hört mit dem Rauchen auf

Sein starker Marihuana–Konsum, den er auch auf der Bühne zelebrierte, war eines der Markenzeichen des Rappers. Er beschäftigte sogar eigenen Angaben zufolge einen Mitarbeiter, der nur dafür zuständig war, für ihn Joints zu bauen. In einem Interview mit dem «GQ»–Magazin gab er einmal an, dass er täglich rund 80 Blunts, also mit Marihuana gefüllte Tabakblätter, rauche.