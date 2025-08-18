Nach Sommerpause: «TV total» bekommt «Stand-Up-Club»

Seit 2021 moderiert Sebastian Pufpaff «TV total»

Seit Februar läuft «TV total», das früher von Stefan Raab (58) moderiert wurde, nicht mehr am Mittwoch. Als der Entertainer am 12. Februar mit seiner Spielshow «Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab» erstmals im Free–TV zur Primetime bei RTL lief, modelte ProSieben kurzerhand sein Programm um. Damit wurde ein Quoten–Duell mit seiner alten Sendung «TV total» verhindert. Pufpaff übernahm das Kult–Format, das ab 2015 pausiert hatte, am 10. November 2021 für eine Neuauflage.