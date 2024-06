Nach Sorgen um Ehefrau: Ronan Keating kündigt seinen Job

Sorgen um seine Ehefrau

Der Rücktrittsankündigung des irischen Musikers kommt nur wenige Tage, nachdem er seine Fans mit einem kryptischen Instagram–Post in Sorge um seine Frau Storm Keating (42) versetzt hatte. Dabei hatte er auf der Rückseite seines Arms ein neues Tattoo zu Ehren seiner Frau enthüllt: eine schwarz–weisse Zeichnung einer Kriegerin mit einem Schwert. In der Bildunterschrift verriet Keating, dass das Tattoo für Storm sei, er lobte ihre «Stärke» und erklärte, er werde an ihrer Seite sein.