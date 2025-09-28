Nach «Spider-Man»-Unfall: Tom Holland ist auf dem Weg der Besserung

In einem Instagram–Post feierte Tom Holland nun das Event als «weiteren grossen Erfolg», obwohl er den Abend früher als geplant beenden musste. «Es tut mir leid, dass ich früh gehen musste, aber ich fühle mich besser und bin auf dem Weg der Besserung», schrieb er in seinem Beitrag. «Ein grosses Dankeschön an meinen Vater, der nach meiner Abreise übernommen hat. Die Show wurde dadurch deutlich lustiger», fügte er mit einem lachenden Emoji hinzu.