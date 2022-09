Infolge der Nachricht, dass der Gesundheitszustand der Queen sich verschlechterte, reiste Harry zum Schloss Balmoral nach Schottland und sagte seine Teilnahme an den WellChild Awards in London ab. Die Queen starb am 8. September. Daraufhin blieben Harry und Meghan bis zu ihrem Staatsbegräbnis am 19. September in der Heimat des Prinzen.