Nach Staffelfinale: So könnte es bei «The Mandalorian» weitergehen

Staffel vier ist offenbar schon fertig geschrieben

Auch ein bekannter Nachname aus der Sequel-Trilogie machte in der vorerst letzten «Mandalorian»-Folge die Runde: Die Figur Brendol Hux wurde eingeführt, gespielt von Brian Gleeson (35). Dessen Bruder Domhnall Gleeson (39) verkörperte in allen drei neuen «Star Wars»-Filmen den Erste-Ordnung-Schmierlappen Armitage Hux - also den Sohn von Brendol. Und dann wären da noch die ganz in Rot gekleideten, schwer bewaffneten Leibwachen, die auf der Leinwand zuletzt an der Seite von Oberschurke Snoke (Andy Serkis, 59) zu sehen waren. Kurzum: «The Mandalorian» schickt sich an, die erzählerischen Abstände zwischen Episode VI und Episode VII weiterhin deutlich zu verringern.