Nach Stallones Kritik an «Drago»: Dolph Lundgren beruhigt die Fans

Das sagt Dolph Lundgren über das Projekt

Lundgren versucht nun, die Gemüter zu besänftigen und macht deutlich, dass das Projekt noch nicht in trockenen Tüchern sei. «Es gibt kein genehmigtes Drehbuch, keine Verträge, keinen Regisseur», erklärt er. Er habe nur zugesagt, weil er davon ausgegangen ist, dass Stallone an Bord sei. «Letzte Woche gab es ein Leck in der Presse, was sehr bedauerlich ist», so Lundgren weiter. Er stehe aber in Kontakt mit «Mr. Balboa», versucht er die Fans zu beruhigen.