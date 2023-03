In «Miss Merkel - Ein Uckermark-Krimi» wird es der Kanzlerin, die seit kurzer Zeit in Rente ist und mit Mann Joachim und Mops Helmut ein entspanntes Leben in der Uckermark geniessen könnte, schnell langweilig. Als Freiherr Philip von Baugenwitz vergiftet in einem von innen verriegelten Schlossverlies gefunden wird, ahnt «Miss Merkel», dass es kein Selbstmord ist. Da die eingeschaltete Polizei dies nicht wahrhaben will, muss sie eben mit der Unterstützung ihres Bodyguards Mike selbst ermitteln.