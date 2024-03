Nach Sticheleien: Dieser «Let's Dance»-Promi muss gehen

Model Eva Padberg (44) und Paul Lorenz (37) tanzten einen Cha–Cha–Cha zu «Strong Enough» von Cher. Grosse Frauen mit langen Beinen hätten es nicht immer leicht beim Tanzen, «aber das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Weiter dranbleiben», lautete Llambis durchaus freundliches Urteil. 12 Punkte standen am Ende auf Padbergs Konto. Tony Bauer (28) und Anastasia Stan (26) brachten einen Langsamen Walzer zu «Love Ain't Here Anymore» von Take That auf das Parkett. «Ich bin verliebt in euch beide. Mein Herz geht auf», schwärmte Motsi Mabuse nach dem Tanz. 16 Punkte gab es am Ende.