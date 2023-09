Nach Störung von Die Partei: Das waren die grössten Skandale im «Fernsehgarten»

Die Tücken des Live–Fernsehens: Am Sonntag crashte die Satirepartei Die Partei den «ZDF–Fernsehgarten». Mitglieder enterten die Bühne oder sprangen in einen Pool. Der Hintergrund der Sprengung laut Die–Partei–Chef Martin Sonneborn (58): «Wir haben gewettet, für was es mehr Aufmerksamkeit gibt in den deutschen Medien: Wenn der aserbaidschanische Diktator Alijew Bergkarabach überfällt oder wenn Die Partei beim Fernsehgarten in den Pool pinkelt.»