Dass diese zwei Streithähne noch einmal zueinanderfinden würden, damit hatten wohl selbst die optimistischsten Serienfans nicht mehr gerechnet. Wie das US-amerikanische Branchenportal «Deadline» berichtet, sollen Charlie Sheen (57) und Chuck Lorre (70), die einst zusammen die Sitcom «Two and a Half Men» zum Erfolg führten, wieder gemeinsame Sache machen. Demnach arbeiten der Fernsehproduzent und Drehbuchautor sowie der Schauspieler an einer Serie namens «How To Be a Bookie», die für den neuen Streamingdienst Max in der Mache sei.