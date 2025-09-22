Nach Sturz: Carmen Geiss muss am Gehirn operiert werden

Carmen Geiss kann trotz Gehirn–OP noch scherzen

«Natürlich ist das eine herausfordernde Situation», gibt Carmen Geiss zu. Sie habe aber mit viel Vertrauen in die Ärzte und erhalte Unterstützung von ihrer Familie. Dazu teilte Geiss ein Selfie aus dem Krankenhausbett. Darauf blickt die 60–Jährige zwar ernst in die Kamera, doch einen kleinen Scherz kann sie sich offenbar nicht verkneifen: «Viele Hater haben ja immer gesagt, ich soll mir lieber das Gehirn statt das Gesicht operieren lassen. Vielen Dank, diese Empfehlung nehme ich jetzt an...»