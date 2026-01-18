Nach Sturz: Moderator Piers Morgan teilt Selfie aus dem Krankenhaus

Die Verletzung hat weitreichende Konsequenzen für den umtriebigen Journalisten. Die Ärzte ordneten mindestens zwölf Wochen eingeschränkte Mobilität an. Besonders bitter: Langstreckenflüge sind in dieser Zeit tabu. Sechs Wochen muss Morgan zudem auf Krücken gehen. Trotz der schmerzhaften Situation verlor der 60–Jährige seinen typischen Humor nicht: «Das neue Jahr hat grossartig begonnen!» Am Ende seines Posts machte er zudem scherzhaft den amerikanischen Präsidenten Donald Trump (79) für sein Missgeschick verantwortlich.