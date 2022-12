Nach Superman-Aus: Kann Henry Cavill zu «The Witcher» zurückkehren?

Cavill war in den beiden ersten Staffeln als der Hexer aufgetreten. Die dritte Staffel, in der er Geralt noch verkörpert, ist bereits abgedreht und wird für Sommer 2023 erwartet. Der Schauspieler hatte Ende Oktober auf Instagram mitgeteilt, dass er aus der Netflix-Produktion aussteige und stattdessen Hemsworth einspringen werde, was vielen Fans der Serie missfiel. Kurz zuvor hatte Cavill in einem Instagram-Clip bestätigt, dass er als Superman zurückkehren wird - was wiederum in Zusammenhang mit dem «Witcher»-Rücktritt für Spekulationen sorgte. Nun erklärte er ebenfalls auf der Plattform, dass er den Superhelden doch nicht spielen werde.