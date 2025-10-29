Nach «taff»-Abgang: Rebecca Mir steigt bei «Exclusiv» ein

Erst im August gab sie ihren Abschied von «taff» bekannt. Jetzt ist klar: Rebecca Mir (33) verlässt nach über einem Jahrzehnt ProSieben und heuert bei RTL an. Ab 2026 wird die 33–Jährige gemeinsam mit Frauke Ludowig (61) «Exclusiv – Das Starmagazin» präsentieren, bestätigt der Kölner Privatsender.
Rebecca Mir freut sich auf neue Aufgabe bei «Exclusiv»
«Ich bin unglaublich stolz, ab 2026 neben Frauke durch die Sendung zu führen und Teil der RTL–Familie zu werden», erklärt Mir. Die gebürtige Aachenerin kennt das Geschäft mit den Promis wie kaum eine andere. 13 Jahre lang stand sie für das ProSieben–Magazin «taff» vor der Kamera. In dieser Zeit etablierte sich die ehemalige Zweitplatzierte von «Germany's next Topmodel» 2011 als verlässliche Grösse im deutschen Unterhaltungsfernsehen.
Bei «Exclusiv» soll Mir nun künftig «neben Hauptmoderatorin Frauke Ludowig regelmässig durch ‹Exclusiv› und ‹Exclusiv Weekend› führen», beschreibt RTL den künftigen Aufgabenbereich des Neuzugangs. Auch Kena Amoa (55) bleibt Teil des Moderationsteams.
Frauke Ludowig nennt Mir ihre «Wunschkandidatin»
«Ich freue mich sehr, Rebecca Mir als neue Kollegin bei ‹Exclusiv› begrüssen zu dürfen. Ich kenne sie schon lange – und sie war auch meine Wunschkandidatin, um sie für ‹Exclusiv› zu gewinnen», freut sich Frauke Ludowig auf ihre neue Kollegin. Mir bringe «mehr als 13 Jahre Moderationserfahrung mit und ich freue mich auf ihre grosse Leidenschaft und Begeisterung für das Format».
Die so Gelobte erklärt ihrerseits: «‹Exclusiv› ist für mich das Starmagazin schlechthin. Seit drei Jahrzehnten begeistert die Sendung mit spannenden Geschichten aus der Promi–Welt – geprägt von TV–Ikone Frauke Ludowig. Ich freue mich sehr, jetzt einen neuen Karriereschritt zu gehen und mich ganz meiner Leidenschaft, den Stars, zu widmen.»