Nach «taff»-Abgang: Rebecca Mir steigt bei «Exclusiv» ein

Frauke Ludowig nennt Mir ihre «Wunschkandidatin»

«Ich freue mich sehr, Rebecca Mir als neue Kollegin bei ‹Exclusiv› begrüssen zu dürfen. Ich kenne sie schon lange – und sie war auch meine Wunschkandidatin, um sie für ‹Exclusiv› zu gewinnen», freut sich Frauke Ludowig auf ihre neue Kollegin. Mir bringe «mehr als 13 Jahre Moderationserfahrung mit und ich freue mich auf ihre grosse Leidenschaft und Begeisterung für das Format».