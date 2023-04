Nach «Tatort: Nichts als die Wahrheit»: Wie geht es in Berlin weiter?

Der Ostersonntag als auch der Ostermontag gehörte dem neuen Berliner Ermittlerteam. Im Zweiteiler «Tatort: Nichts als die Wahrheit» trat zum ersten Mal die neue Kommissarin Susanne Bonard alias Corinna Harfouch (68) auf den Plan. Zusammen mit Robert Karow (Mark Waschke, 51) ist sie in den zwei neuen Krimis einem rechten Netzwerk auf der Spur. Eigentlich wollte Bonard nur diesen einen Fall aufklären, doch was die Fans schon von Anfang an wissen: Sie bleibt länger. Am Ende, als ihr Karow zum Abschied die Hand reichen möchte, erwidert sie nur lächelnd «bis Montag». Doch wie geht es mit den beiden weiter?