Nach Taylor Swifts Mega-Bonus: LKW-Fahrer dankt mit bewegenden Worten

100.000 Dollar für jeden Truck-Fahrer

Von dem Betrag gingen jeweils 100.000 Dollar an die LKW-Fahrer ihres Teams, die teilweise schon seit Jahren dafür sorgen, dass das Tour-Equipment stets rechtzeitig an den jeweiligen Veranstaltungsorten eintrifft. So auch an Mike Scherkenbach, der mit seiner Spedition «Showmotion» bereits seit Jahren Swifts Team auf ihren Tourneen tatkräftig unterstützt.