Nach «The Regime»-Flop: Kate Winslet dreht schon wieder Serie

Bis zu ihrer nächsten Serie vergingen weitere zehn Jahre. 2021 spielte sie ebenfalls für HBO die Hauptrolle im gefeierten Krimi «Mare of Easttown». Dafür gab es wieder das Double aus Emmy und Golden Globe. 2024 unterschrieb Winslet wieder für den für Qualitätsserien stehenden Sender. Doch die Politsatire «The Regime», in der die Oscar–Preisträgerin die Kanzlerin eines fiktiven europäischen Landes spielte, enttäuschte. Nun also wieder ein Serienprojekt, zum ersten Mal nicht für HBO. Die Abstände werden kleiner.