Nach Thronjubiläum: Harry und Meghan sind zurück in Kalifornien

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) sind zurück in ihrem Zuhause in Kalifornien: Wie unter anderem die «Daily Mail» und der «Evening Standard» berichten, ist das Paar mit den Kindern Archie (3) und Lilibet (1) mit einem Privatjet wieder in Santa Barbara gelandet. Angeblich ist die Familie am Sonntag bereits eine Stunde vor Beginn des Festzugs zum Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) aus Grossbritannien abgereist. Somit verpassten Harry und Meghan neben diesem grossen Finale auch den zweiten Auftritt der Königin auf dem Balkon des Buckingham Palastes.