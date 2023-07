Nach Tiefpunkt im letzten Jahr: Liam Payne war 100 Tage lang auf Reha

Interview mit Logan Paul war der Ausschlag

Er habe sich damals selbst nicht wiedererkannt, als er laut eigenen Angaben seine Mitmenschen beschimpft habe. Er sei offensichtlich nicht mit dem Leben nach One Direction zurechtgekommen, so Payne in dem aktuellen Video. Als diesen Tiefpunkt schildert er unter anderem seinen Auftritt im Podcast des YouTubers Logan Paul (28), der ihm einen Shitstorm bei Social Media einbrachte. In dem Interview machte er sich bei den One-Direction-Fans und -Anhängern unbeliebt, indem er offen gegen seinen ehemaligen Bandkollegen Zayn Malik (30) schimpfte und zudem erklärte, dass er das erfolgreichste Mitglied von One Direction sei.