Nach Tod am Filmset: Familie von Halyna Hutchins verklagt Alec Baldwin

Grob fahrlässig gehandelt?

In der Klage wegen widerrechtlicher Tötung wird Baldwin ein «rücksichtsloses» Verhalten vorgeworfen. Alle Angeklagten hätten zudem grob fahrlässig gehandelt. Man habe sich am Set etwa angeblich nicht an ausreichende Sicherheitsvorkehrungen gehalten und mehrfach diesbezüglich auch Beschwerden ignoriert. «Halyna Hutchins würde noch leben und es ginge ihr gut. Sie würde ihren Ehemann und neun Jahre alten Sohn umarmen», wenn sich alle an die Vorschriften gehalten hätten, heisst es unter anderem weiter.