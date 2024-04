Nach Tod der Eltern: Guido Maria Kretschmer trauert um seine Hündin

Idaya wurde nur vier Jahre alt

Für den Experten aus der VOX–Sendung «Shopping Queen» ist es der nächste Schicksalsschlag, nachdem er sich im vergangenen Jahr bereits von seinen geliebten Eltern für immer verabschieden musste. Vater Erich starb im August 2023 im Alter von 87 Jahren, seine Mutter Marianne folgte im Dezember im Alter von 84 Jahren. In der NDR–Talkshow «deep und deutlich» offenbarte der Designer vor wenigen Wochen, dass das eine schreckliche Zeit war: «Als meine Mutter dann starb, da war alles weg. Da war ich fast nicht in der Lage, mit dem Auto zurück nach Hamburg zu fahren. Da war ich so lost wie noch nie in meinem ganzen Leben.»