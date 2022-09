Queen Elizabeth II. ist am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben. Die royale Trauerzeit endet sieben Tage nach der Beerdigung der Königin (19. September), also am 26. September. Die nächste Episode könnte demnach voraussichtlich am 27. September online gestellt werden. Damit würde «Archetypes» also zwei Wochen pausieren. Allerdings hat Spotify bisher nicht offiziell bekannt gegeben, wann es mit dem Podcast weitergehen soll.