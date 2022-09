Nach Tod der Queen: William und Kate erhalten neue Titel

Queen Elizabeth II. ist am Donnerstag (8. September) auf ihrem schottischen Anwesen Balmoral friedlich gestorben. Das hatte das Königshaus bekannt gegeben. Die Monarchin wurde 96 Jahre alt. Der neue König, ihr Sohn Charles III., und die Queen Consort, Charles' Ehefrau Camilla (75), bleiben am Abend noch in Balmoral und werden am Freitag nach London zurückkehren. Derweil wurde bekannt, dass Queen-Enkel Prinz William (40), der nun der Thronfolger ist, und seine Frau Kate (40) neue Titel erhalten haben.