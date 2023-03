Mehr als zwei Wochen ist es nun her, dass Hayden Panettiere (33) überraschend ihren jüngeren Bruder Jansen Panettiere (1994-2023) verloren hat. Der 28-jährige Schauspieler verstarb am 19. Februar an den Folgen einer Kardiomegalie (vergrössertes Herz). Nach der Tragödie absolvierte die US-Schauspielerin nun wieder einen grösseren TV-Auftritt in der Show «Good Morning America», bei dem sie erstmals öffentlich über ihren Verlust gesprochen hat.