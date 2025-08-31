Nach Tod seiner Mutter: Emotionaler TV-Auftritt von Stefan Mross

Stefan Mross (49) hat sich bei seiner ersten «Immer wieder sonntags»–Sendung nach dem Tod seiner Mutter Stefanie sichtlich emotional gezeigt. Bei seiner Rückkehr nach einer verpassten Ausgabe begrüsste ihn das Publikum mit viel Applaus. Mit Zittern in der Stimme und Tränen in den Augen richtete sich Mross an die Zuschauer. «Es wird heute eine bisschen andere Sendung», erklärte er. Die Emotionen aus den vergangenen Wochen «kann nur derjenige verstehen, der das einfach mal miterlebt hat», so Mross.