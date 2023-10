Nach Tod von Aaron Carter: Klage gegen Ärzte und Apotheken

Diese Untersuchungsergebnisse will seine Ex–Verlobte Melanie Martin (geb. 1992) aber offenbar nicht einfach so stehen lassen. Mit der Klage, die «TMZ» vorliegt und im Namen des kleinen Princeton Lyric Carter geführt wird, wird nun die Frage aufgeworfen, inwieweit sich Ärzte und Apotheken mitschuldig an den tragischen Umständen gemacht haben. Demnach heisst es in der Klageschrift, dass die Ärzte Hydrocodon, Oxycodon und Alprazolam ohne medizinische Begründung und in Kenntnis von Aarons «geistiger Gesundheit und psychiatrischem Zustand» verschrieben hätten. Weiter heisst es, die Medikamente und Mengen sowie Aarons psychiatrische Probleme hätten zudem bei der Apotheke die Alarmglocken schrillen lassen müssen.