Nach Tod von Chance Perdomo: Dreh der 2. «Gen V»-Staffel verschoben

Laut des Berichts hätten zudem am 8. April bereits die Dreharbeiten für die neuen Folgen der Prime–Video–Produktion in Toronto starten sollen. Nun meldet «Deadline», dass die Dreharbeiten «bis auf Weiteres» verschoben wurden. Perdomos Figur ist eine der sechs Haupthelden der Serie und spielt folglich eine zentrale Rolle in der Handlung.