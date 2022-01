Nach Tod von Hardy Krüger ändern TV-Sender ihr Programm

Anlässlich des Todes von Hardy Krüger (1928-2022) im Alter von 93 Jahren ändern mehrere Fernsehsender ihr Programm. «Mit Hardy Krüger haben wir eine der letzten Ikonen des deutschen Nachkriegsfilms verloren», erklärt ARD-Programmdirektorin Christine Strobl in einer Mitteilung. Krüger sei «ein grosser Kosmopolit, der uns nicht nur in Deutschland fehlen wird», gewesen. Das Erste zeigt daher in der Nacht zum 21. Januar ab 00:15 Uhr die Sendung «Die Welt war mein Zuhause».