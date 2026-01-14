Nach Tod von Horst Krause: Fortsetzung der «Krause»-Reihe geplant

15 Jahre spielten die Schauspielerinnen an der Seite von Horst Krause. Auch heute ist die Trauer um den Schauspielstar noch gross. «Es ist irgendwie unwirklich, dass er nicht mehr da ist», sagte Böttiger der «Superillu». Er sei stets «geerdet, treu und ehrlich» gewesen. «Horst war ein absoluter Bauch– und Herzmensch, der Gut und Böse ganz genau zu unterscheiden wusste», würdigte sie den Schauspieler, der am 5. September 2025 verstorben war. Krause wurde 83 Jahre alt.