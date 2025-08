Nach Tod von Laura Dahlmeier: Thomas Huber hofft, «dass Ruhe einkehrt»

Der deutsche Bergsteiger und Extremkletterer Thomas Huber (58) gehörte zum Team der Rettungsaktion nach dem Bergunglück von Laura Dahlmeier (1993–2025). Die ehemalige Weltklasse–Biathletin kam am Montag in 5.700 Metern Höhe im pakistanischen Karakorum–Gebirge ums Leben, als sie von einem Steinschlag erfasst wurde. Das hatte ihr Management am Mittwoch bestätigt. «Ich glaube, meine ersten Tränen werden erst oben wieder im Gebirge fliessen, wo auch Laura so gerne war», sagte Huber im Interview mit der «Bild»–Zeitung. «Erst dann kann ich wirklich begreifen, was passiert ist.»