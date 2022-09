Die erst 22-jährige Amini war in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil ihr Hidschab ihr Haar nicht komplett bedeckt hatte. In Polizeigewahrsam ist sie gestorben - was genau passiert ist, ist unklar. Laut Aktivisten soll die Polizei Gewalt angewendet haben. Die Proteste darüber starteten vor knapp zwei Wochen. Seitdem wurden Tausende festgenommen, 70 Menschen sollen laut Berichten getötet worden sein.